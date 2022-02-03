Son dakika haber | Eşini çekiçle öldüren şahıs, "Beni her gün dövüyordu" dedi

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Eşini çekiçle öldüren şahıs, "Beni her gün dövüyordu" dedi

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü geldiği evde tartıştığı karısını çekiçle öldüren katil zanlısı, "Beni her gün dövüyordu" diye kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece geç saatlerde Gemiciler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerde evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini indirdi. Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

"Boğazını sıktım, çekiçle kafasına vurdum"

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayçelebi'nin ifadeleri de ortaya çıktı. Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. Ayçelebi, "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi. Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı. Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.