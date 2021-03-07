Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

07.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:06
Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı, sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı, sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "6 Mart 2021 tarihinde R.K.'nın eşi tarafından kesici delici aletle yaralanması olayının bildirilmesi üzerine olayla ilgili derhal soruşturma başlatılarak şüphelinin yakalama çalışmalarına başlanmış, R.K kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Maktulün eşi olan şüpheli Z.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüpheli ve maktulün müşterek 4 çocuğu Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilerek Kurum'a bağlı yurda yerleştirilmiştir. Şüpheli 7 Mart 2021 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin bitmesinden sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ifadesini müteakiben tutuklanması istemiyle sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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