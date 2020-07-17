Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi
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Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık Harun S., görülen dava duruşmasında psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi
17.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:19

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık Harun S., görülen dava duruşmasında psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Yeniden düzenlenen iddianame Harun Sazlar hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Burada görülen davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılan Harun Sazlar, psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Harun Sazların psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde araştırma yapılması gerektiğinde karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkemenin ardından ise bazı kadın platformları üyeleri pankart açarak Öznur Sazlar'a destek verdi.

"Yine alışık olduğumuz bir tablo, 'akıl hastasıydım, ehliyetim yoktu' şeklinde bir savunma yaptı"

Mahkeme sonunda açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar'ın avukatı Ceren Koçak, "Bir önceki celse sanık Korona virüsten dolayı dinlenememişti. Sanık bugün dinlendi. Yine alışık olduğumuz bir tablo, 'akıl hastasıydım, ehliyetim yoktu' şeklinde bir savunma yaptı. Kadının namusu söz konusu olarak beni aldattı şeklinde haksız tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaya çalıştı. Bu bizim alıştığımız bir durum. Biz savunmalarımızı yaptık hakim de zaten çelişkiyi fark etti. Asliye ceza dosyasın mevzu bahis olmayan konular gündeme getirildi çünkü bu şekilde olursa kişi iyi halden ya da haksız tahrikten yararlanacağını düşündü. Yargılamaya ve adalete güveniyoruz" dedi.

Olay

Olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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