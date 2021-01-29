Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
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Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş

29.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:20
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, barışma vaadiyle götürüldüğü evinde eşi Mehmet Büyük tarafından silahla öldürülen Süryan Büyük'ün, şiddet gördüğü için bir süre önce çocuklarıyla sığınmaevine, 1 ay sonra da babaevine gittiği ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da, barışma vaadiyle götürüldüğü evinde eşi Mehmet Büyük tarafından silahla öldürülen Süryan Büyük'ün, şiddet gördüğü için bir süre önce çocuklarıyla sığınmaevine, 1 ay sonra da babaevine gittiği ortaya çıktı. Oğlu, yeğeni ve eşinin kız kardeşini de yaraladığı olay sonrası kaçan Mehmet Büyük'ün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Kentte yaşayan, 6 çocuk annesi Süryan Büyük, eşi Mehmet Büyük'ün şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle çocuklarıyla birlikte sığınmaevine başvurdu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 4 çocuğu yurda yerleştirilen Büyük, 2 çocuğuyla 1 ay sığınmaevinde kaldı. Büyük, daha sonra babasının Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki evinde kalmaya başladı. Süryan Büyük, buraya gelen eşinin "Bir daha şiddet uygulamayacağım, evimizi de köyden taşıyacağız" sözleri üzerine Hantepe Mahallesi'ndeki evine döndü. Taşınma işleri için Süryan Büyük'ün kız kardeşi Fatma Sever ve Mehmet Büyük'ün yeğeni yardıma geldi. Bu sırada gelen Mehmet Büyük ile evdekiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Mehmet Büyük, ateş etmeye başladı. Mermilerin hedefi olan Süryan Büyük, olay yerinde yaşamını yitirirken, kız kardeşi Fatma Sever, oğlu Azad ve eşinin yeğeni de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Sever'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan Mehmet Büyük'ün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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