Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
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Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden

19.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:33
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden

Son dakika gündem haberi: ADANA'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından şiddete uğradığı öne sürülen 3 çocuk annesi Fatma B. (21), polis kapıda eşiyle konuşurken balkondan düştü.

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından şiddete uğradığı öne sürülen 3 çocuk annesi Fatma B. (21), polis kapıda eşiyle konuşurken balkondan düştü. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Fatma B.'nin intihara teşebbüs mü ettiği, yoksa kazara mı düştüğü araştırılıyor.

Olay, 3 gün önce Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin (30) darp ettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zili çavda evde Şahin B., kapının önüne çıktı. Bu sırada eşi Fatma B., mahalledeki vatandaşların bakışları arasında balkondan düştü.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜFatma B.'nin düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.HASTANEYE KALDIRILDIBölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.'nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı. Tedavisi süren Fatma B.'nin beline platin takıldığı, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Polis, Fatma B.'nin intihara mı teşebbüs ettiği, yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.


Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden
Son dakika haber! Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Fatma balkondan düştü; o anlar kamerada (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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