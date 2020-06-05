Son dakika haber: Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı (2) Son dakika güncel haberi... VALİLİKTEN AÇIKLAMAGaziantep'te, 6 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Emmun Ateş'i (24) dövüp, boğazından ve yüzünden bıçaklayan eşi Turgut Ateş (32) ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep'te, 6 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Emmun Ateş'i (24) dövüp, boğazından ve yüzünden bıçaklayan eşi Turgut Ateş (32) ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Turgut Ateş'in tutuklandığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 2 Haziran 2020 tarihinde E.A isimli bir vatandaşımız resmi nikahlı eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalmış ve olay sonrasında E.A, 112 ekiplerimiz tarafından Tıp Fakültesi Hastanesine intikal ettirilmiştir. Akabinde sosyal medyaya yansıyan olayda E.A.'nın polis tarafından alınan ifadesinde eşi T.A. ile sorunları olduğu, kavga etmeleri sonucunda E.A.'nın yaralandığı ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılmıştır.

E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte şüpheli T.A. olay sonrası yakalanarak 03.06.2020 tarihinde çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: DHA