Son dakika haber! ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI (2)

12.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:13
Son dakika haber! ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI (2)

Bir son dakika haberine göre Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

----------------Olay yeri-Kaza yapan araçlar

-Ekipler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ömer Bayram Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Facebook Beşiktaş Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:14:26. #1.14#
title