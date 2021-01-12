Son dakika haber! ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI (2)
12.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:13
Bir son dakika haberine göre Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-Kaza yapan araçlar
-Ekipler
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı