Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta, 4 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, 4 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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