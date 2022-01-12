Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Haberler
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Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Pencereden yardım isteyen çocukları itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kurtardı.

Esenyurt Fatih mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşandı. Apartman bir anda dumanla dolarken, 5'nci katta evde yalnız olan çocuklar camlara çıkıp yardım istedi. Mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, itfaiye ekipleri duman tahliye çalışmaları başlattı.

Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Esenyurt'ta yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

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