ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

05.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:09
ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

ESENYURT düzenlenen operasyonda 2 kilo 73 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT düzenlenen operasyonda 2 kilo 73 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta Asayiş Büro'ya bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polislerin bir süre yaptığı takibin ardından durduruldu. Araçta, 2 kilo 73 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı öne sürülen 3 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI
ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Alişan Ivana Sert Mehmet Ali Erbil
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Çocuk Aralık Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 11:09:58. #1.15#
title