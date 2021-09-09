Son dakika haberleri: ESENYURT'TA TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN TOGOLUNUN SON ANLARI KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta, satın aldığı telefon bozuk çıkınca iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ESENYURT'ta, satın aldığı telefon bozuk çıkınca iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Romeo E.'nin bıçaklandıktan sonra kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 7 Eylül saat 20.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Doğalgaz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Togo uyruklu Romeo E., satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıları arayarak, telefonu iade etmek istediğini söyledi. Sokak üzerinde bir araya gelen satıcı ve Romeo E. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçakla adamı göğüs ve bacaklarından bıçakladı. Aldığı yaraların ardından koşmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Togo uyruklu adam, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ederken, Romeo E.'nin bıçaklandıktan sonra kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı