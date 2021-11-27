Son dakika haber! Esenyurt'ta tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tankerin altında kalarak hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'nde S.T. isimli kadın, karşıya geçmeye çalışırken plakası öğrenilemeyen tankerin altında kaldı.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'nde S.T. isimli kadın, karşıya geçmeye çalışırken plakası öğrenilemeyen tankerin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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