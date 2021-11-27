Son dakika haber! Esenyurt'ta tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'nde S.T. isimli kadın, karşıya geçmeye çalışırken plakası öğrenilemeyen tankerin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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