Son dakika haber... Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yoldan geçen kadın yaralandı

Esenyurt'ta, motosikletli şüphelilerce silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ile yoldan geçen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde park ettiği arabasından inen Ersin A'ya, motosikletle olay yerine gelen bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda Ersin A. ile merminin isabet ettiği yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırı anı ve şüphelilerin kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, aracını park ettikten sonra bir süre kaldırımda bekleyen Ersin A'ya arkadan yaklaşan saldırganın silahla ateş etmesi, yaralanan Ersin A'nın düşmesi ve yoldan geçen kadının da yaralanarak merdivenlerde oturması yer alıyor.

Saldırganın olayın ardından kendisini bekleyen motosikletle kaçma anı da görüntülere yansıdı.