Esenyurt'ta silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

ESENYURT'ta otomobille geldiği sokakta bir kişi silahla yaralayan saldırgan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ESENYURT'ta otomobille geldiği sokakta bir kişi silahla yaralayan saldırgan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Geçen cumartesi meydana gelen olayda saldırgan geldiği araçla kaçarken yaralı çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.20 sıralarında Esenyurt Merkez Mahallesi'nde bulunan 1105. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın köşesinde bekleyen vatandaşın yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilinden inen kişi eline aldığı silahıyla, sokağın köşesinde bekleyen vatandaşa ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi sürünerek bir dükkanın önüne kadar gidebildi. Silahlı saldırgan ise aracına tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası çevredeki dükkan sahiplerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırı anı saniye saniye çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameraları görüntülerinde silahlı saldırganın sokağa gelip, ateş etmeye başlayıp daha sonra kaçtığı, yaralanan kişinin ise sürünerek bir dükkanın önüne gelebildiği ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldüğü anlar gözüküyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı