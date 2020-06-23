Son dakika haber | ESENYURT'TA SELE KAPILAN KADINI KURTARAN ESNAF KONUŞTU
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Son dakika haber | ESENYURT'TA SELE KAPILAN KADINI KURTARAN ESNAF KONUŞTU

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını kurtaran esnaf konuştu.

Son dakika haber | ESENYURT'TA SELE KAPILAN KADINI KURTARAN ESNAF KONUŞTU
23.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:53

Esenyurt'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını kurtaran esnaf konuştu. İdris Dikyar, "Dışarıda bir tek ben vardım. İlk atladığımda kurtaramadım, ikinci atladığımda yakalayabildim." dedi. 

Esenyurt'ta öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış sebebiyle, Pınar Mahallesi'nde bulunan bir çok evi su bastı. Sular caddelerde yarım metreyi buldu. Sel sırasında bir kadın sulara kapılarak metrelerce sürüklendi. Bu sırada dükkanında bulunan esnaf İdris Dikyar(28), dışarıya çıkarak kadını kurtardı. "BİZ DE OLMASAK KAPILIP GİTMİŞTİ TEYZE"

Sele kapılan kadını kurtaran esnaf İdris Dikyar, "Birden bire selin vurmasıyla beraber tam dükkanı kapatıyorduk. Kepenkleri indiriyorduk kendimizi korumak için çünkü burası dere yatağı su çok geliyor. Tam kepenkleri kapatırken karşı taraftan bir ablanın sele kapıldığını gördük. Birden bire atladım tutamadım tekrar 10 metre kadar sürüklendi ondan sonra suya atlayıp çıkardık teyzeyi. Ben atladım bir tek dışarıda ben vardım. Herkes evindeydi zaten. Biz de tam kapatıyorduk marketleri açık olması sebebiyle kurtarabildik. 15 metre kadar sürüklendi zaten. Durumu da çok şükür iyiydi. Oğluna teslim ettik. Derindi, yarım metrenin üstündeydi. Biz yarım metre korkuluk yaptık orada su aşmasın diye. Korkulukları bile aştı su. Yarım metreyi rahat açıyor zaten gelen dere suyu. Geçen senelerde de oldu. Sürekli olabiliyor burada. Biz de olmasak kapılıp gitmişti teyze." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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