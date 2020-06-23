Esenyurt'ta sel felaketinden etkilenen bölge havadan görüntülendi İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. O anlar havadan görüntülendi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. SÜRÜCÜLER SELDEN KORUNMAK İÇİN ARAÇLARININ ÜZERİNE ÇIKTI Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü. Kaynak: AA