Esenyurt'ta sel felaketinden etkilenen bölge havadan görüntülendi
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Esenyurt'ta sel felaketinden etkilenen bölge havadan görüntülendi

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. O anlar havadan görüntülendi.

23.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:48

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜLER SELDEN KORUNMAK İÇİN ARAÇLARININ ÜZERİNE ÇIKTI

Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Esenyurt'ta sel felaketinden etkilenen bölge havadan görüntülendi

Kaynak: AA

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