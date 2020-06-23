Son dakika haber | Esenyurt'ta sel sularının sürüklediği kadın kamerada
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Son dakika haber | Esenyurt'ta sel sularının sürüklediği kadın kamerada

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta sel sularının sürüklediği kadın kamerada İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı.

23.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:29

Esenyurt'ta sel sularının sürüklediği kadın kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı. Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katı sular altında kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadını o esnada orada bulunan bir adam kurtardı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şuana kadar bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadını o esnada orada bulunan bir adam kurtardı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haber | Esenyurt'ta sel sularının sürüklediği kadın kamerada

Kaynak: İHA

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