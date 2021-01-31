Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada
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Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada

31.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:17
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada

ESENYURT'ta sahte alkol üreten depoya baskın düzenlendi.

ESENYURT'ta sahte alkol üreten depoya baskın düzenlendi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta deterjan, kolonya, parfüm gibi ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri alkol imalathanesine dönüştürdükleri, imalathanede ucuz olarak temin ettikleri sahte etil alkolü, sahte alkol üreticilerine sattıkları, farklı zaman ve saatlerde tanker vasıtası ile hortum kullanarak dolum ve boşaltma işlemi yapan ve tedarikçi konumunda olduğu tespit edilen imalathaneye operasyon düzenledi. 28 Ocak'ta yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 19 bin litre alkollü sıvı, 6 adet plastik tank, 3 adet hortum, 1 adet kompresör, 300 adet mantar tıpa, 130 adet boş şişe, 1 adet alkol metre, 2 adet huni, 2 dereceli kap ve  bin adet plastik mühür ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(Fotoğraf)


Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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