Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
05.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:40
ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklere mama bıraktı.
ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklere mama bıraktı.
- İstanbul
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler sokak köpekleri ve kedileri için bazı noktalara mama bıraktı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı