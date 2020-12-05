Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
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Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

05.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:40
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklere mama bıraktı.

ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklere mama bıraktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler sokak köpekleri ve kedileri için bazı noktalara mama bıraktı. 


- İstanbul
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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