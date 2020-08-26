Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik hammadde üretimi yapan fabrikada yangın
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Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik hammadde üretimi yapan fabrikada yangın

Son dakika gündem haberine göre ESENYURT'ta gece saatlerinde plastik hammadde üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik hammadde üretimi yapan fabrikada yangın
26.08.2020 05:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 05:26
ESENYURT'ta gece saatlerinde plastik hammadde üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1587 Sokak üzerinde bulunan plastik hammaddesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ile devriye gezen Esenyurt Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler büyüyerek fabrikanın çatı kısmını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada hasar meydana geldi. 

HERHANGİ BİR YARALANMA YOKYangını haber alarak gelen fabrika sahibi Sinan Ahmet, "Bilmiyorum ama elektrik kontağından falan diyorlar. Gece içeride iki çalışan vardı ama makineler kapalıydı, çalışmıyorlardı. Haber verdiler hemen geldim. Herhangi bir yaralanma yok. Daha önce de ufak bir olay olmuştu. Plastik hammadde üretimi yapıyoruz" dedi.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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