Son dakika haber! Esenyurt'ta plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika habere göre Esenyurt'ta plastik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
26.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 05:32
Esenyurt'ta plastik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Evren 2 Sanayi Sitesi'nde plastik üretimi yapan 2 katlı fabrikanın alt katında yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Can kaybının yaşanmadığı yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Kaynak: AA