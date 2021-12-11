Son dakika haber... Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 34 HJ 9674 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Adem Ç.'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adem Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Adem Ç.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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