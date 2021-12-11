Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ESENYURT TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Adem Çetindağ'a (21), otomobil çarptı.

ESENYURT Tem Otoyolu Haramidere Bağlantısı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Adem Çetindağ'a (21), otomobil çarptı. Kaza sonucu Çetindağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Çetindağ yolun karşısına geçmek istediği sırada, seyir halinde olan 34 HJ 9674 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetindağ'ın cansız bedeni ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

 SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title