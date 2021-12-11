Son dakika haber | ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ESENYURT Tem Otoyolu Haramidere Bağlantısı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Adem Çetindağ'a (21), otomobil çarptı. Kaza sonucu Çetindağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Çetindağ yolun karşısına geçmek istediği sırada, seyir halinde olan 34 HJ 9674 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetindağ'ın cansız bedeni ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.