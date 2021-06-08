Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ESENYURT'ta, kaldığı otelin 3'üncü katındaki odanın penceresinden düşen Mazhar A., hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, kaldığı otelin 3'üncü katındaki odanın penceresinden düşen Mazhar A., hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mazhar A. bir gün önce otele gelerek 3'üncü katta bulunan bir odaya yerleşti. Sabah saatlerinde ise Mazhar A., 3'üncü katta bulunan odasının penceresinden düştü. Olay gören otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Mazhar A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mazhar A.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------------Mazhar A.'nın fotoğrafı

////////////-Mazhar A.'nın kaldığı otel-Otelin bulunduğu sokak-Mazhar A'nın düştüğü yer -Genel ve detay

 


- İstanbul
Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: (Ölen kişinin fotoğrafıyla) - ESENYURT'TA OTELİN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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