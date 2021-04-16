Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
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Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada

Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta iddiaya göre çalıntı motosikletle süratli şekilde ilerleyen sürücü, otomobile çarptı.

ESENYURT'ta iddiaya göre çalıntı motosikletle süratli şekilde ilerleyen sürücü, otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı. 

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Esenyurt-Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle süratli şekilde ilerleyen sürücü, iş yerinin önüne sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobili fark etmeyerek ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce havaya fırladı. Yaralanan 2 kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen polis ekipleri, yaralanan kişilerin kimliklerini istedi. Kimlikleri bulunmayan yaralıların ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, motosikletin de plakasının olmadığını fark etti. Şase numarasının da silinmiş olduğunu gören polisler, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

 


Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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