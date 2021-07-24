Esenyurt'ta korkutan yangın
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Esenyurt'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

- Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bodrumda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarılırken, kedilerden birisi öldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler kısa sürede olaya yerine gelerek yangını söndürdü. Bodrumda saklanan ve dumandan etkilenen 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru kedilerden 2'si müdahalenin ardından kurtarılırken birisi öldü.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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