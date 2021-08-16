Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı. Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor. Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında 'Kasten Yaralama suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta kızını döven baba gözaltına alındı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta kızını döven baba gözaltına alındı
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
OĞLUNUN MEZARINA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜ
OĞLUNUN MEZARINA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | ESENYURT'TA KIZINI DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:57:43. #1.15#

title