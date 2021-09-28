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Son dakika haber | Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü-1

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü-1

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta eşini boğarak öldüren itfaiye eri annesini aradıktan sonra dışarı çıkarak "Karımı öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - ESENYURT'ta eşini boğarak öldüren itfaiye eri annesini aradıktan sonra dışarı çıkarak "Karımı öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.

Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan itfaiye eri bu sabah adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber | Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü-1

Son dakika haber | Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü-1

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Son Dakika Haberleri
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