Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanenin Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanenin Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ikinci katındaki Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığını fark edince cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonrasında cep telefonunun çalındığını fark eden hemşire, durumu hemen yetkililere haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlatırken yaşanan o anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta hastaneden hemşirenin telefonu çalındı; o anlar kameraya yansıdı

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