Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
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Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI

19.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:07
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt Meydanı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi dualarla anıldı.

Esenyurt Meydanı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi dualarla anıldı. İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi için Esenyurt Meydanı'nda anma programı düzenledi. Meydana 13 şehidi temsilen 13 çelenk bırakıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Program Kuran Kerim tilavetiyle son buldu. Meydanda toplanan kalabalık grup, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attı.

- İstanbul

Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA GARA ŞEHİTLERİ ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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