Son dakika haber | ESENYURT'TA FECİ KAZA -2

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT Tem Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki bir kadın ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama oldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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