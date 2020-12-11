Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
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Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı

11.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:17

Esenyurt'ta beraber kaldığı iki kişiyle tartışan yabancı uyruklu bir şahısın pencereden atlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta beraber kaldığı iki kişiyle tartışan yabancı uyruklu bir şahısın pencereden atlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Türkmen uyruklu 3 kişi arasında, 4 Aralık'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda birisi kadın iki kişi, K.A'yı darp etmeye başladı. Şahıslardan kurtulmak isteyen K.A. ikinci kattaki dairenin penceresinden aşağıya atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, K.A'nın tartışma yaşadığı iki kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu arada K.A'nın ikinci kattan atlama anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın aşağıya düşüşü ve sonrasındaki hareketlilik yer alıyor.

Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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