Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

07.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:09
Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

ESENYURT'TA bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ESENYURT'TA bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Yangın, akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1352 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrası üst katlardakiler evlerinde mahsur kaldı. Alevlerin yüklediğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda kalan kişiler itfaiye merdiveni ile binadan dahiliye edildi. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. 


- İstanbul
Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 20:09:48. #1.15#
title