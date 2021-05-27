ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
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ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir restorandan çelik kasa çalan 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta bir restorandan çelik kasa çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anında yüzlerine cerrahi maske takan şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Gece yarısı gelen 2 şüpheli, restoranın kapısını zorla açıp, içeri girerek, değerli eşya aradı. Ardından da çelik kasayı sürükleyerek, restorandan çıkarıp, çaldı. Sabah iş yerine geldiğinde çelik kasanın çalındığını gören restoran sahibi, durumu polise haber verdi. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyip, parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

5 SAATTE YAKALANDILAR

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin T.K. ve C.B. olduğu tespit edildi. Sokak kameralarında yapılan çalışmalardan şüphelilerin bir hurdacıya gittiğini belirleyen polis ekipleri, T.K. ve C.B.'yi üzerlerinde kasadan çıkan kredi kartları ve bin 500 lira ile yakaladı. Daha önce hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen T.K. ve C.B.'nin kasayı bir arazide çekiçle açtığı belirlendi. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TA ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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