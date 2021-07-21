Son dakika haber... Esenyurt'ta bir köpeğin aracın altında kalarak ezilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Esenyurt'ta bir köpeğin aracın altında kalarak ezilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber... Esenyurt'ta bir köpeğin aracın altında kalarak ezilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta bir sitenin girişinde yatan köpeğin hafif ticari araç tarafından ezilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir sitenin girişinde yatan köpeğin hafif ticari araç tarafından ezilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve geçen ay meydana gelen olaya ilişkin görüntülerde, bir siteden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü, kapı önünde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçiyor.

Görüntülerde çevredeki vatandaşların, aracın altında kalan köpeği kurtarmak için çabaladıkları görülüyor.

Veterinere götürülen köpek, 25 gün sonra telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Sahibi vahşeti anlattı! Üzerinden geçtiği köpeğin saatlerce can çekişmesini izlemiş
Sahibi vahşeti anlattı! Üzerinden geçtiği köpeğin saatlerce can çekişmesini izlemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Esenyurt'ta bir köpeğin aracın altında kalarak ezilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:51:34. #1.16#

title