Son dakika haber... Esenyurt'ta bir köpeğin aracın altında kalarak ezilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta bir sitenin girişinde yatan köpeğin hafif ticari araç tarafından ezilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta bir sitenin girişinde yatan köpeğin hafif ticari araç tarafından ezilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve geçen ay meydana gelen olaya ilişkin görüntülerde, bir siteden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü, kapı önünde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçiyor.
Görüntülerde çevredeki vatandaşların, aracın altında kalan köpeği kurtarmak için çabaladıkları görülüyor.
Veterinere götürülen köpek, 25 gün sonra telef oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel