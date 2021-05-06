Son dakika haber... Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'taki bir binanın 6. katında bulunan dairede, bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedekilerle iletişim kurmaya çalışmasına rağmen, cevap alınmaması üzerine özel harekat ekipleri eşliğinde kapıyı kırarak eve girdi.

Ekipler, evde bulunan şüpheliler Cemal A., Cengiz Han A., ve Yeşim K.'yi gözaltına alırken, odada alıkonulduğu iddia edilen Mevlüt U.'yu koruma altına aldı.

Adreste silah ve bıçak olarak suç unsurunun görülmediği, oda kapısının kırılmaya çalışıldığı yerde kan ve cam kırıkları görüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız