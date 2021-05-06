Son dakika haber... Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'taki bir binanın 6. katında bulunan dairede, bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedekilerle iletişim kurmaya çalışmasına rağmen, cevap alınmaması üzerine özel harekat ekipleri eşliğinde kapıyı kırarak eve girdi.

Ekipler, evde bulunan şüpheliler Cemal A., Cengiz Han A., ve Yeşim K.'yi gözaltına alırken, odada alıkonulduğu iddia edilen Mevlüt U.'yu koruma altına aldı.

Adreste silah ve bıçak olarak suç unsurunun görülmediği, oda kapısının kırılmaya çalışıldığı yerde kan ve cam kırıkları görüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Hareketli gece! Cama çıkıp rehin alındığını söyleyen adamı özel harekat kurtardı
Hareketli gece! Cama çıkıp rehin alındığını söyleyen adamı özel harekat kurtardı
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Esenyurt'ta bir kişiyi rehin aldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 08:32:09. #1.15#

title