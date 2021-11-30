Son dakika haber: Esenyurt'ta bir kişi bekçilik yaptığı inşaatta ölü bulundu

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yapımı devam eden inşaatta bekçi olarak çalışan bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın bekçiliğini yapan 64 yaşındaki Sebahattin Çelik, sabah saatlerinde işçiler tarafından binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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