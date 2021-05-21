Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
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Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yan taraftaki binanın çatısına da sıçradı Yangın drone ile havadan da görüntülendi Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki binanın çatısına sıçradı.

Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yan taraftaki binanın çatısına da sıçradı

Yangın drone ile havadan da görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki binanın çatısına sıçradı. Çatılar alev alev yanarken, 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.15'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1853. sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler, yandaki binanın çatısını da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk toplam 3 kişiye sağlık ekipleri tarafında müdahale edildi.

Yangın drone ile havadan da görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
Esenyurt'ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
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