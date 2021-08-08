Son dakika haber | Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1410. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız