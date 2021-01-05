Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.