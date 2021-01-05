Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

05.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:47

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bebeğin terk edilmesine ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, bölgedeki 17 kameranın görüntülerini inceledi.

Görüntülerden bebeği parka bırakan kişinin İran uyruklu Vahıd A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa ilçesinde yakalandı.

Bebeğin annesi Shokoufeh P. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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