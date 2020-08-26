Son dakika haber! ESENYURT'TA BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:53

ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahalesi 2116 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağ ve sol bacağından yaralı olan Cihan İpekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan Fatih A.'nın ise yaralı olarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi. Cihan İpekçi hastanede hayatını kaybederken, Fatih A. polis ekiplerine kendisi ile Cihan İpekçi'yi bıçaklayan kişinin Taner İ. olduğunu ifade etti. Fatih A.'nın üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, otomobilinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Fatih A.'nın ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Taner İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Taner İ. dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! ESENYURT'TA BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde 'Atatürk' geçen paylaşım
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde "Atatürk" geçen paylaşım
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ESENYURT'TA BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:20:29. #1.15#
title