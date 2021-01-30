Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada

30.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:46
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta biber gazlı gaspçı sert kayaya çarptı.

ESENYURT'ta biber gazlı gaspçı sert kayaya çarptı. İtalyan Flovıno Toretollo uzun süre gaspçıya direnerek bilgisayarı kurtarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Medikal malzeme alım satımı yapan İtalyan iş insanı Flovıno Toretollo, arkadaşının Esenyurt'taki bürosuna geldi. Büroda çalıştığı esnada, içeri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi girdi. Toretollo'nun oturduğu masanın karşısına oturan şüpheli, beklemeye başladı. İtalyan iş insanına önce biber gazı sıkan gaspçı, daha sonra da bilgisayarı alarak kaçmaya çalıştı. Saldırgana izin vermeyen İtalyan, sonunda gaspçıyı pes ettirdi. Gaspçı bilgisayarın kabloya takıldığını görünce bırakması sonucu Toretollo yere düşerken, şüpheli tekrar biber gazı sıkıp santalye üzerindeki çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından Toretollo durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 


Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta biber gazlı gaspçıya İtalyan direnişi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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