Son dakika haber | ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN -1
Son dakika haberleri: Ersan SAN / ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı.
02.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:09
Ersan SAN/ ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.
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Kaynak: DHA