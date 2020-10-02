Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon
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Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon

02.10.2020 07:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:00
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon

ESENYURT'ta 6 gün önce bir taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı.

ESENYURT'ta 6 gün önce bir taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sabah saatlerinde Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin arandığı bildirildi.

Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaraladığı operasyonla ilgili polis, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, operasyon düzenlenen noktalardan biri de Esenyurt'taki ruhsatsız olduğu belirtilen iki taksi durağı oldu. Operasyon kapsamında polis ekipleri, taksi durağı olarak kullanıldığı öğrenilen konteynerde arama yaptı. Ekipler, ayrıca iki takside daha aramalarda bulundu. Aramalar sonucu, taksilerden birinde bir adet ekmek bıçağı ile 2 adet sopa ele geçirildi. Polis, operasyonla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- İstanbul
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü kavga: Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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