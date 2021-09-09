Son dakika haber! Esenyurt'ta 2 kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alından 3 zanlıdan biri tutuklandı
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Son dakika haber! Esenyurt'ta 2 kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alından 3 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haber! Esenyurt'ta 2 kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alından 3 zanlıdan biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kadınlara sözlü taciz, ardından da darp uyguladıkları öne sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.

Esenyurt'ta kadınlara sözlü taciz, ardından da darp uyguladıkları öne sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Eylül saat 03.30 sıralarında Nehir G. ile Merve B. arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Esenyurt'ta bulunan bir hastaneye gitti.

Ziyaretin ardından evlerine doğru yürüyen kadınlara, otomobil içinde bulunan kişilerce sözlü tacizde bulunuldu. Taraflar bir süre tartıştıktan sonra otomobilden inen kişiler, iki kadını darbetti.

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde F.Ç, M.D ve Mustafa G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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Son dakika haber! Esenyurt'ta 2 kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alından 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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