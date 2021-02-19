Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

19.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41

Son dakika haberler... Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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