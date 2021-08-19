Son dakika haber: Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden komiser yardımcısı I.A. tutuklandı, polis memuru M.C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden komiser yardımcısı I.A. tutuklandı, polis memuru M.C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. "taksir ile öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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