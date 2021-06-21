Son dakika haber! Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama Açıklaması
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Son dakika haber! Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama Açıklaması

Son dakika haber! Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde 5 Haziran'da meydana gelen kavga olayı ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak idari ve adli soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde 5 Haziran'da meydana gelen kavga olayı ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak idari ve adli soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir kişinin Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, "Esenyurt ilçemizde 05 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kavga olayı ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce 06.06.2021 tarihinde basın açıklaması yapılmıştır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmış ve bugün (21.06.2021) basın açıklaması yapılmıştır. Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında herhangi bir basın açıklaması yapılmamıştır. Başlatılan idari ve adli soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 6 Haziran Pazar günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. isimli şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise Esenyurt Merkez Polis Karakolu'nda hayatını kaybeden B. Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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