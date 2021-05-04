Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADAHaber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) ESENLER'DE taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı.

ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) ESENLER'DE taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşün kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber | ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
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