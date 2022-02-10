ESENLER'DE SOPALI, YUMRUKLU YOL VERME KAVGASI KAMERADA 6 GÖZALTI

ESENLER'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması sonrası sopalı yumruklu kavga çıktı. Kavgada 6 kişi gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarda bulunan diğer kişilerin de tartışmaya katılması sonucu, tartışma sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kavga anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki grup arasında kavganın çıktığı, gruptan bazılarının elinde sopalarla karşı taraftakilere vurdukları görülüyor.